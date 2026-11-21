Karaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.10 sıralarında Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. (22) yönetimindeki 55 ACU 882 plakalı hafif ticari araç ile Nazif Mustafa Çetinbaş (20) idaresindeki 06 EIS 490 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Nazif Mustafa Çetinbaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü İ.K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı