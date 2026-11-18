Bursa'da iki otomobil çarpıştı, savrulan araçlar taksiye çarptı, 1 sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi'nde 13 Kasım 23.30 sıralarında ara sokaktan caddeye çıkan otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Savrulan araçların park halindeki taksiye de çarptığı kazada sürücülerden biri yaralanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
BURSA'da otomobil, ara sokaktan çıkan otomobille çarpıştı. Savrulan araçlar park halindeki taksiye de çarparken, sürücülerden birinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 13 Kasım'da 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 NSR 204 plakalı otomobil ara sokaktan caddeye çıktığı sırada Yıldırım G. idaresindeki 16 AUC 053 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada savrulan otomobiller, park halindeki 16 T 0564 plakalı taksiye çarptı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücülerde Yıldırım G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.