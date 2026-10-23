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Osmangazi Köprüsü'nde 29 Ekim koşusu nedeniyle Dilovası-Altınova hattı kapanacak

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29 Ekim'de düzenlenecek Uluslararası Osmangazi-Türkiye Yüzyılı Koşusu nedeniyle Osmangazi Köprüsü'nün Dilovası-Altınova güzergahı 04.00-18.00 saatlerinde araç trafiğine kapatılacak. Organizasyon boyunca köprünün gidiş dönüş trafiği Altınova-Dilovası güzergahından sağlanacak.

Kocaeli'de 29 Ekim'de düzenlenecek "Uluslararası Osmangazi- Türkiye Yüzyılı Koşusu" dolayısıyla Osmangazi Köprüsü'nün Dilovası-Altınova güzergahı trafiğe kapatılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Türkiye Yüzyılı'nda Koşuyoruz" mottosuyla Osmangazi Köprüsü'nde "Uluslararası Osmangazi-Türkiye Yüzyılı Koşusu" gerçekleştirilecek.

Koşu kapsamında köprünün Dilovası-Altınova güzergahı 29 Ekim'de 04.00-18.00 saatlerinde araç trafiğine kapatılacak.

Organizasyon boyunca köprünün gidiş dönüş trafiği Altınova-Dilovası güzergahından sağlanacak.???????

Uluslararası Osmangazi-Türkiye Yüzyılı Koşusu

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırmak amacıyla her yaştan katılımcıyla düzenlenecek organizasyon kapsamında 10 kilometrelik "elit koşusu" ve 5 kilometrelik "halk koşusu" olmak üzere iki farklı yarış gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, 10 kilometrelik koşu saat 10.00'da, 5 kilometrelik koşu ise saat 10.05'te başlayacak. Ödül töreni saat 12.30'da yapılacak.

Kadın ve erkek kategorilerinin ayrı ayrı değerlendirileceği yarışlarda, 10 kilometrelik koşuda birinciye 60 bin, ikinciye 50 bin, üçüncüye 40 bin, dördüncüye 35 bin ve beşinciye 30 bin lira ödül verilecek.

5 kilometrelik halk koşusunda ise birinci 15 bin, ikinci 12 bin, üçüncü 10 bin, dördüncü 8 bin ve beşinci 6 bin lira ödül kazanacak.

Kaynak: AA
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