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Bursa Osmangazi'de posta dağıtıcısını darp eden şahıs hakkında tahkikat başlatıldı

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Bursa Osmangazi'de posta dağıtıcısını darp eden şahıs hakkında tahkikat başlatıldı Haber Videosunu İzle
Bursa Osmangazi'de posta dağıtıcısını darp eden şahıs hakkında tahkikat başlatıldı
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Bursa Osmangazi'de muhtarlıkta evrak teslimi tartışması büyüyünce posta dağıtıcısı darp edildi. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, darp edilen dağıtıcı polise şikayetçi oldu ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da posta dağıtıcısı, evrak teslimi nedeniyle çıkan tartışmada saldırıya uğradı. "Benim evraklarımı teslim edildi gösterip niçin teslim etmedin?" diyerek dağıtıcıya saldıran şahsın darp anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, posta dağıtım şirketinde görevli 22 yaşındaki Berat M., evrak bırakmak için mahalle muhtarlığına geldiği sırada arkasından gelen bir şahsın saldırısına uğradı. Kendi evraklarının teslim edilmiş gösterildiğini ancak kendisine ulaştırılmadığını öne süren şahıs, posta dağıtıcısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, dağıtıcıyı darp etti.

O anlar kameraya yansıdı

Muhtarlıkta yaşanan darp olayı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırıya uğrayan Berat M., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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