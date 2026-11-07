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Osmangazi'de atıl fabrikadaki yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü

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Osmangazi'de atıl fabrikadaki yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Hürriyet Mahallesi'ndeki atıl tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve polisin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde atıl fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi'nde daha önce tekstil fabrikası olarak kullanılan ve sonrasında boşaltılan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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