Osmangazi'de atıl fabrikadaki yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde atıl fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi'nde daha önce tekstil fabrikası olarak kullanılan ve sonrasında boşaltılan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA