Osmaneli Haberleri - Osmaneli Haber - Haberler

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Osmaneli Haberleri

Osmaneli haber, Osmaneli son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Son dakika haberi! Osmaneli polisinden motosiklet denetimi

Son dakika haberi! Osmaneli polisinden motosiklet denetimi

Osmaneli - Dün 09:45
Bilecik haberleri | Osmaneli polisinden motosiklet denetimi

Bilecik haberleri | Osmaneli polisinden motosiklet denetimi

Osmaneli - Dün 00:12
Medetli kavununda hasat bereketli geçiyor

Medetli kavununda hasat bereketli geçiyor

Osmaneli - 18.08.2022
Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe iş makinası

Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe iş makinası

Osmaneli - 18.08.2022
Canlı tavuk yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi

Canlı tavuk yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi

Osmaneli - 17.08.2022
Osmanelililere Hizmet Derneğinin geleneksel aşure dağıtımı

Osmanelililere Hizmet Derneğinin geleneksel aşure dağıtımı

Osmaneli - 17.08.2022
Canlı tavuk yüklü tır devrildi

Canlı tavuk yüklü tır devrildi

Osmaneli - 17.08.2022
Zeytinliğe devrilen tırdaki tavuklardan bazıları telef oldu

Zeytinliğe devrilen tırdaki tavuklardan bazıları telef oldu

Osmaneli - 17.08.2022
Bu meyveyi yetişmek için serasına kamera sistemi ve soba kurdu

Bu meyveyi yetişmek için serasına kamera sistemi ve soba kurdu

Osmaneli - 16.08.2022
Bilecik haberleri... Bilecik 1. Amatör Lig'de kur'alar çekildi

Bilecik haberleri... Bilecik 1. Amatör Lig'de kur'alar çekildi

Osmaneli - 15.08.2022
Bilecik ekonomi haberleri: Osmaneli'de ilk defa yetiştirilen tropikal ejder meyvesinin hasadı yapıldı

Bilecik ekonomi haberleri: Osmaneli'de ilk defa yetiştirilen tropikal ejder meyvesinin hasadı yapıldı

Osmaneli - 15.08.2022
Bilecik haber! Osmaneli'nde 3 bin kişiye aşure dağıtıldı

Bilecik haber! Osmaneli'nde 3 bin kişiye aşure dağıtıldı

Osmaneli - 13.08.2022
Bilecik haberi | Osmaneli Belediyesi 3 bin kişiye aşure dağıttı

Bilecik haberi | Osmaneli Belediyesi 3 bin kişiye aşure dağıttı

Osmaneli - 12.08.2022
Bilecik haberi | Osmaneli'nde kadınlara KADES bilgilendirmesi

Bilecik haberi | Osmaneli'nde kadınlara KADES bilgilendirmesi

Osmaneli - 12.08.2022

Medetli kavununda hasat bereketli geçiyor
Son dakika haberi: Osmaneli'nde bina yangını

Son dakika haberi: Osmaneli'nde bina yangını

Osmaneli - 12.08.2022
Son Dakika | Osmaneli'nde apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika | Osmaneli'nde apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Osmaneli - 12.08.2022
Bilecik spor haberi: Bilecikspor 1969 Kulübü'ne belediyeden tam destek

Bilecik spor haberi: Bilecikspor 1969 Kulübü'ne belediyeden tam destek

Osmaneli - 09.08.2022
Saman yüklü kamyonet kül oldu

Saman yüklü kamyonet kül oldu

Osmaneli - 06.08.2022
Bilecik haberi | Bilecikspor yönetiminden Başkan Şahin'e ziyaret

Bilecik haberi | Bilecikspor yönetiminden Başkan Şahin'e ziyaret

Osmaneli - 04.08.2022
Bilecik gündem: Osmaneli'de köylerde Kovid-19 aşılama çalışmaları devam ediyor

Bilecik gündem: Osmaneli'de köylerde Kovid-19 aşılama çalışmaları devam ediyor

Osmaneli - 04.08.2022
Bilecik haber | BAL'da mücadele eden Bayırköyspor isim değişikliğine giderek Bilecikspor 1969 Kulübü oldu

Bilecik haber | BAL'da mücadele eden Bayırköyspor isim değişikliğine giderek Bilecikspor 1969 Kulübü oldu

Osmaneli - 02.08.2022
Bakan Dönmez, nikah şahitliği yaptı

Bakan Dönmez, nikah şahitliği yaptı

Osmaneli - 01.08.2022
Bakan Dönmez, nkâh şahitliği yaptı

Bakan Dönmez, nkâh şahitliği yaptı

Osmaneli - 01.08.2022
Sakarya gündem: Sakarya'da fren arızası nedeniyle devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Sakarya gündem: Sakarya'da fren arızası nedeniyle devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Osmaneli - 30.07.2022
'Anadoluyuz Biz Projesi' ile Çanakkale'den gelen öğrenciler Bilecik'i gezdi

"Anadoluyuz Biz Projesi" ile Çanakkale'den gelen öğrenciler Bilecik'i gezdi

Osmaneli - 29.07.2022
Çanakkaleli öğrenciler Osmaneli'ye hayran kaldı

Çanakkaleli öğrenciler Osmaneli'ye hayran kaldı

Osmaneli - 29.07.2022
Kaymakam Ünal yapımı devam eden köy yollarını inceledi

Kaymakam Ünal yapımı devam eden köy yollarını inceledi

Osmaneli - 28.07.2022
Bilecik'te kaybolan 84 yaşındaki alzaymır hastası kadın ormanda bulundu

Bilecik'te kaybolan 84 yaşındaki alzaymır hastası kadın ormanda bulundu

Osmaneli - 28.07.2022
Kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu

Kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu

Osmaneli - 28.07.2022
Son dakika haberleri! Osmaneli'de orman yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı

Son dakika haberleri! Osmaneli'de orman yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı

Osmaneli - 27.07.2022
Bilal Erdoğan Bilecik oba çadırını ziyaret etti

Bilal Erdoğan Bilecik oba çadırını ziyaret etti

Osmaneli - 26.07.2022
Bilecik'te Tarihi Geleneklere Uygun Düğün

Bilecik'te Tarihi Geleneklere Uygun Düğün

Osmaneli - 25.07.2022
Osmaneli karpuzları artık ayırt edilebiliyor

Osmaneli karpuzları artık ayırt edilebiliyor

Osmaneli - 25.07.2022
Bilecik haberi: Bilecik'te 116 Hint kök kenevir ele geçirildi

Bilecik haberi: Bilecik'te 116 Hint kök kenevir ele geçirildi

Osmaneli - 22.07.2022
Bilecik haberleri! Bilecik'te 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Bilecik haberleri! Bilecik'te 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Osmaneli - 22.07.2022
Bilecik'te 'çayır tırtılı' istilası... 6 bin 500 dekar ayçiçeği zarar gördü

Bilecik'te 'çayır tırtılı' istilası... 6 bin 500 dekar ayçiçeği zarar gördü

Osmaneli - 20.07.2022
Osmaneli karpuzunda bu sezon 270 bin ton rekolte bekleniyor

Osmaneli karpuzunda bu sezon 270 bin ton rekolte bekleniyor

Osmaneli - 20.07.2022
'Çayır tırtılı' istilası 6 bin 500 dekar ayçiçeği zarar verdi

'Çayır tırtılı' istilası 6 bin 500 dekar ayçiçeği zarar verdi

Osmaneli - 20.07.2022
Bilecik Valisi Kızılkaya, ayçiçeği tarlalarında inceleme yaptı

Bilecik Valisi Kızılkaya, ayçiçeği tarlalarında inceleme yaptı

Osmaneli - 19.07.2022
Bakan Karaismailoğlu, Başkan Yaman'ın talebini karşılıksız bırakmadı

Bakan Karaismailoğlu, Başkan Yaman'ın talebini karşılıksız bırakmadı

Osmaneli - 18.07.2022
Son dakika haberleri | Osmaneli yakın zamanda Türkiye'nin parlayan bir ilçesi olma yolunda

Son dakika haberleri | Osmaneli yakın zamanda Türkiye'nin parlayan bir ilçesi olma yolunda

Osmaneli - 18.07.2022
Bursa-Balıkesir Hızlı Tren Hattı Üzerindeki Tünelin Ucunda Işık Göründü

Bursa-Balıkesir Hızlı Tren Hattı Üzerindeki Tünelin Ucunda Işık Göründü

Osmaneli - 16.07.2022
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ANKARA-BURSA VE BURSA-İSTANBUL ARASI YHT İLE 2 SAAT 15 DAKİKA OLACAK

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ANKARA-BURSA VE BURSA-İSTANBUL ARASI YHT İLE 2 SAAT 15 DAKİKA OLACAK

Osmaneli - 16.07.2022
Başkan Aydın: 'Hızlı Tren Yenişehir'e değer katacak'

Başkan Aydın: "Hızlı Tren Yenişehir'e değer katacak"

Osmaneli - 16.07.2022
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ANKARA-BURSA VE BURSA-İSTANBUL ARASI YHT İLE 2 SAAT 15 DAKİKA OLACAK - TAMAMI FTP'DE

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ANKARA-BURSA VE BURSA-İSTANBUL ARASI YHT İLE 2 SAAT 15 DAKİKA OLACAK - TAMAMI FTP'DE

Osmaneli - 16.07.2022
Bakan Karaismailoğlu: 'Hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayısını 8'den 52'ye yükselteceğiz'

Bakan Karaismailoğlu: "Hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayısını 8'den 52'ye yükselteceğiz"

Osmaneli - 16.07.2022
Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni

Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni

Osmaneli - 16.07.2022
Bakanı Karaismailoğlu açıkladı: 'Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası 2 saat 15 dakika olacak'

Bakanı Karaismailoğlu açıkladı: "Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası 2 saat 15 dakika olacak"

Osmaneli - 16.07.2022
Osmaneli 15 Temmuz'da tek yürek oldu

Osmaneli 15 Temmuz'da tek yürek oldu

Osmaneli - 16.07.2022
GÜNDEM / 16 Temmuz 2022

GÜNDEM / 16 Temmuz 2022

Osmaneli - 16.07.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 16 Temmuz 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 16 Temmuz 2022

Osmaneli - 16.07.2022
T04 Tüneli'nde hazırlıklar tamam

T04 Tüneli'nde hazırlıklar tamam

Osmaneli - 15.07.2022
Son dakika haber: Osmaneli'de şehitlikler ziyaret edildi

Son dakika haber: Osmaneli'de şehitlikler ziyaret edildi

Osmaneli - 15.07.2022
Osmaneli karpuzu zincir marketlere satılıyor

Osmaneli karpuzu zincir marketlere satılıyor

Osmaneli - 15.07.2022
İl Başkanı Yıldırım tek tek ilçe teşkilatlarını gezdi

İl Başkanı Yıldırım tek tek ilçe teşkilatlarını gezdi

Osmaneli - 15.07.2022
Bilecikli çiftçi Sakarya Havzası'nda lavanta balı üretiyor

Bilecikli çiftçi Sakarya Havzası'nda lavanta balı üretiyor

Osmaneli - 14.07.2022
Osmaneli'nde öğrenciler ücretsiz taşınacak

Osmaneli'nde öğrenciler ücretsiz taşınacak

Osmaneli - 14.07.2022
Başkan Şahin, bayramda ekmek çıkarmayan fırıncılara tepki gösterdi

Başkan Şahin, bayramda ekmek çıkarmayan fırıncılara tepki gösterdi

Osmaneli - 13.07.2022
Kocaeli'nden Osmaneli'ne destek

Kocaeli'nden Osmaneli'ne destek

Osmaneli - 13.07.2022
Son dakika haberleri: Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Osmaneli - 12.07.2022
Başkan Şahin TBB Genel Sekreteri Halil İbrahim Azak ile görüştü

Başkan Şahin TBB Genel Sekreteri Halil İbrahim Azak ile görüştü

Osmaneli - 10.07.2022
Yaz Spor Okulları yoğun ilgi görüyor

Yaz Spor Okulları yoğun ilgi görüyor

Osmaneli - 10.07.2022
Kaymakam Ünal ve Belediye Başkanı Şahin, vatandaşlarla bayramlaştı

Kaymakam Ünal ve Belediye Başkanı Şahin, vatandaşlarla bayramlaştı

Osmaneli - 09.07.2022
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te bayramda serin ve yağışlı hava bekleniyor

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te bayramda serin ve yağışlı hava bekleniyor

Osmaneli - 07.07.2022
Siirt Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Belediyesi hangi partiden?

Siirt Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Belediyesi hangi partiden?

Osmaneli - 01.04.2022
Gebelere kar tatili var mı 2021? Hamileler için kar tatili düzenlemesi var mı?

Gebelere kar tatili var mı 2021? Hamileler için kar tatili düzenlemesi var mı?

Osmaneli - 17.02.2021
Akra FM frekansı kaç? Akra FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Akra FM radyo frekans numarası!

Akra FM frekansı kaç? Akra FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Akra FM radyo frekans numarası!

Osmaneli - 12.01.2021
11 nerenin plaka kodu? 11 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri nelerdir?

11 nerenin plaka kodu? 11 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri nelerdir?

Osmaneli - 27.07.2020
Osmaneli seçim sonuçları 1 Kasım 2015 oy dağılımı - Osmaneli

Osmaneli seçim sonuçları 1 Kasım 2015 oy dağılımı - Osmaneli

Osmaneli - 01.11.2015

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