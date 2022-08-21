Osmaneli Haberleri - Osmaneli Haber - Haberler

Osmaneli Haberleri
Osmaneli haber, Osmaneli son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Bilecik ekonomi haberleri: Osmaneli'de ilk defa yetiştirilen tropikal ejder meyvesinin hasadı yapıldı
Bilecik haber | BAL'da mücadele eden Bayırköyspor isim değişikliğine giderek Bilecikspor 1969 Kulübü oldu
Sakarya gündem: Sakarya'da fren arızası nedeniyle devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Son dakika haberleri! Osmaneli'de orman yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı
Son dakika haberleri | Osmaneli yakın zamanda Türkiye'nin parlayan bir ilçesi olma yolunda
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ANKARA-BURSA VE BURSA-İSTANBUL ARASI YHT İLE 2 SAAT 15 DAKİKA OLACAK
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ANKARA-BURSA VE BURSA-İSTANBUL ARASI YHT İLE 2 SAAT 15 DAKİKA OLACAK - TAMAMI FTP'DE
Bakan Karaismailoğlu: "Hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayısını 8'den 52'ye yükselteceğiz"
Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni
Bakanı Karaismailoğlu açıkladı: "Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası 2 saat 15 dakika olacak"
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te bayramda serin ve yağışlı hava bekleniyor
Siirt Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Belediyesi hangi partiden?
Akra FM frekansı kaç? Akra FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Akra FM radyo frekans numarası!
11 nerenin plaka kodu? 11 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri nelerdir?
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