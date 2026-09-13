Bilecik'te elektrik akımına kapılan işçi öldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde fabrikada çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren plastik fabrikasında işçi olarak çalışan Bedirhan Akcura (24), plastik üretimi kısmında çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmaneli Devlet Hastanesi'nde kaldrırılan Akcura, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA