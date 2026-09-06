Osmaneli'de akaryakıt istasyonlarına dolandırıcılık uyarısı
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde akaryakıt istasyonlarında çalışanlara yönelik dolandırıcılık uyarısı yapıldı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde akaryakıt istasyonlarında çalışanlara yönelik dolandırıcılık uyarısı yapıldı.
Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarını ziyaret ederek özellikle telefon ve iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.
Ekipler, şüpheli durumlarda dikkat edilmesi gereken hususları aktarırken, vatandaşların ve çalışanların dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinçli hareket etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı