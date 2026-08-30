Osmaneli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Program, Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz ve Belediye Başkanı Bekir Torun'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşmanın ardından öğrencilerin şiirlerini okumasıyla devam eden program, Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz'ın makamında tebrikleri kabulüyle sona erdi.

Daha sonra ilçe mezarlığındaki şehitliğe ziyarette bulunuldu.

Kaynak: AA