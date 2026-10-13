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Bilecik'te jandarma, 10 okulda güvenlik ve trafik denetimi yaptı

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Bilecik'te jandarma, 10 okulda güvenlik ve trafik denetimi yaptı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Osmaneli, Söğüt ve Bozüyük'teki 10 okulda önleyici kolluk devriyesi yaptı. Okul çevresi, trafik düzeni ve servis araçları denetlendi; olumsuzluk görülmedi.

Bilecik'te 10 okulda jandarma ekiplerince güvenlik ve kontrol uygulaması gerçekleştirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilecik'e bağlı Osmaneli, Söğüt ve Bozüyük ilçelerindeki okullarda öğrencilerin ve okul personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla önleyici kolluk devriyeleri gerçekleştirdi. Okul giriş ve çıkışlarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerekli güvenlik ve asayiş tedbirleri alındı. Uygulama kapsamında okul çevrelerinin güvenliği, trafik düzeni, öğrencilerin giriş ve çıkışları ile okul servis araçları kontrol edildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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