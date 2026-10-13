Bilecik'te jandarma, 10 okulda güvenlik ve trafik denetimi yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bilecik'te 10 okulda jandarma ekiplerince güvenlik ve kontrol uygulaması gerçekleştirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilecik'e bağlı Osmaneli, Söğüt ve Bozüyük ilçelerindeki okullarda öğrencilerin ve okul personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla önleyici kolluk devriyeleri gerçekleştirdi. Okul giriş ve çıkışlarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerekli güvenlik ve asayiş tedbirleri alındı. Uygulama kapsamında okul çevrelerinin güvenliği, trafik düzeni, öğrencilerin giriş ve çıkışları ile okul servis araçları kontrol edildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı