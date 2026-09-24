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Bilecik Valisi Sözer, Osmaneli Oğulpaşa'da domates hasadına katılıp salça yaptı

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Bilecik Valisi Sözer, Osmaneli Oğulpaşa'da domates hasadına katılıp salça yaptı
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesine bağlı Oğulpaşa Köyü'nde domates ve barbunya hasadına katıldı. Köy sakinleriyle sohbet edip talep ve görüşlerini dinleyen Sözer, salça yapımına katılarak üretimin ve alın terinin Bilecik’te önemli değerler olduğunu söyledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Oğulpaşa Köyü'nde salça kazanı başına geçti.

Vali Faik Oktay Sözer Bilecik'in Osmaneli ilçesi ve buna bağlı Oğulpaşa Köyü'nde domates ve barbunya hasadına katıldı. Köy sakinleriyle sohbet eden Vali Sözer, vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi. Domates üretiminin yoğun olarak gerçekleştirildiği Oğulpaşa Köyü'nde salça yapımına da katılan Vali Sözer, salça kazanının başına geçerek vatandaşlarımızla birlikte salça yaptı.

Vali Sayın Sözer, üretimin ve alın terinin Bilecik'te en önemli değerlerinden olduğunu ifade ederek Oğulpaşa köylülerine misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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