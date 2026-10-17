Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Osmanelispor, PGL'deki ilk maçında yarın Hendekspor'u konuk edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmanelispor, PGL'deki ilk maçında yarın Hendekspor'u konuk edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'i PGL'de temsil edecek Osmanelispor, yarın 14.00'te Osmaneli İlçe Stadı'nda Hendekspor'u konuk edeceği ligin ilk maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenör Hasan Kol yönetimindeki takımda hedef 3 puan; taraftar grubu Balaban Meydan'ın tribünleri doldurması bekleniyor.

- Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olacak Osmanelispor yarın oynayacağı ligin ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Osmaneli İlçe Stadı'nda yarın saat 14.00'te ligin ilk maçında Hendekspor'u konuk edecek Osmanelispor maçın hazıklarını tamamladı. Antrenör Hasan Kol eşliğinde günü ter idmanıyla tamamlayan kırmızı-yeşillilerde hedef 3 puan. Son antrenmanda takımda morallerin ve keyiflerin yerinde görüldü. Ligin ilk maçına büyük bir özveri ile hazırlanan takımın taraftar grubu Balaban Meydan'ın yarın tribünleri doldurması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Fatih'te camide abdest alırken bıraktığı çanta çalındı! İçinde 15 bin euro ve 89 bin dolar vardı

Abdest alırken astığı çantası çalındı! İçindeki paraya bakın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis hayatını kararttı! Gözü kör oldu, yüzü parçalandı

Gözaltındaki kadını kör etti! Polise hapis cezası
TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca

Ve bomba patlıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca
Kış nasıl geçecek? Prof. Dr. Şermin Tağıl uyardı: İlk yarıda sağanak ve sel, ocak sonundan itibaren yoğun kar ve tipi

Bu kış ılık başlıyor ama ocak sonuna dikkat! Kar ve tipi riski
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü

Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti: Allah korusun

Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti
Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo

Kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo
Mahalledeki herkesin soyadı aynı: Bazen faturamı başkası ödüyor

Mahalledeki herkesin soyadı aynı: Bazen faturamı başkası ödüyor