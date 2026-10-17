Osmanelispor, PGL'deki ilk maçında yarın Hendekspor'u konuk edecek

Osmanelispor, PGL'deki ilk maçında yarın Hendekspor'u konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'i PGL'de temsil edecek Osmanelispor, yarın 14.00'te Osmaneli İlçe Stadı'nda Hendekspor'u konuk edeceği ligin ilk maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenör Hasan Kol yönetimindeki takımda hedef 3 puan; taraftar grubu Balaban Meydan'ın tribünleri doldurması bekleniyor.
- Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olacak Osmanelispor yarın oynayacağı ligin ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Osmaneli İlçe Stadı'nda yarın saat 14.00'te ligin ilk maçında Hendekspor'u konuk edecek Osmanelispor maçın hazıklarını tamamladı. Antrenör Hasan Kol eşliğinde günü ter idmanıyla tamamlayan kırmızı-yeşillilerde hedef 3 puan. Son antrenmanda takımda morallerin ve keyiflerin yerinde görüldü. Ligin ilk maçına büyük bir özveri ile hazırlanan takımın taraftar grubu Balaban Meydan'ın yarın tribünleri doldurması bekleniyor.