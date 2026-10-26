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Bilecik Osmaneli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Bilecik Osmaneli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyünde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramada 1 gram esrar ile 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, şüpheliler hakkında TCK'nın 191'inci maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyünde bir şüpheliye ait adreste arama gerçekleştirildi. Aramada 1 gram esrar ile 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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