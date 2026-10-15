Haberler

Bilecik Osmaneli'de minik öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Osmaneli'de minik öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ilkokul ve anaokulu öğrencilerine sağlık eğitimi verildi. Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinliklerde el hijyeni, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite anlatıldı.

Bilecik'te minik öğrencilere sağlık eğitimi verildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ilkokul ve anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' etkinliklerinde çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları anlatıldı. Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen etkinlikler kapsamında Osmaneli İlkokulu ve Osmaneli Anaokulunda öğrencilerle bir araya gelindi. Çocukların yaş gruplarına uygun şekilde gerçekleştirilen eğitimlerde el hijyeni, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi ve koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgi verildi. Eğlenceli ve öğretici etkinliklerle çocukların sağlık konusunda bilinçlenmesi hedeflenirken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekildi. Çalışmalarla öğrencilerin sağlık okuryazarlığının artırılması ve günlük yaşamlarında doğru sağlık davranışlarını benimsemeleri amaçlanıyor.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, "Sağlıklı nesiller, sağlıklı bir geleceğin temelidir. Çocuklarımızın sağlık bilinciyle büyümesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı

Trump çılgına döndü: Bunu yapan vurulmalı
Aracı selde kalanlar dikkat! Tek hata 600 bin TL'ye mal olabilir

Aracı selde kalanlar dikkat! Tek hatayla cebinizde 600 bin çıkabilir
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi! Görüntüler vahim

3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi
İsmail Kartal: Maçın hakkı bu değildi

Gözler ne diyeceğindeydi! İsmail Kartal'dan olay açıklama
Bursa Osmangazi'de annesini rehin alan şahıs özel harekatla gözaltına alındı

Senin gibi evlat olmaz olsun! Özel harekat baskınla evden aldı
Ukrayna ticaretinin bel kemiği hedefte! Rusya, İzmail Limanı'nı ve 2 gemiyi vurdu

Ukrayna ekonomisinin can damarları hedefte! Altyapıya büyük darbe
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz

Roma deplasmanında bu manzarayla karşılaştı! Sonrası bomba
Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

Fener 6-0 yenildi, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin

6-0'lık yıkım sonrası olanlar oldu: Kulübü rezil ettin