Bilecikli karateci Tuğba Çürük, Polonya'daki Dünya Şampiyonası'nda 7. oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bilecikli milli sporcu Tuğba Çürük, dünya 7'ncisi oldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yetişen Osmaneli spor Karate Takımı sporcusu Tuğba Çürük, Polonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda +66 kilogram kategorisinde dünya yedincisi oldu. 114 ülkeden 2 bin 22 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Tuğba Çürük, dünya kürsüsü için mücadele etti. Yaklaşık iki buçuk ay süren milli takım kampının ardından şampiyonaya hazırlanan başarılı sporcu, organizasyonu dünya yedincisi olarak tamamladı.

Sporcunun hazırlık sürecinde zorlu günler yaşadığı, antrenörü Tuğba Kurnaz'ın çapraz bağlarının kopmasına rağmen çalışmalarına devam ettikleri belirtildi. Dünya şampiyonluğu kürsüsünü hedefleyen ekip, elde edilen yedincilik derecesinin ardından daha büyük başarılar için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Tuğba Çürük'ün antrenörleri Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz eşliğinde elde ettiği derece, Osmaneli spor camiasında gurur yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı