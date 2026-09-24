Bilecik'te 3 bin 700 dekarda barbunya hasadı başladı, 4 bin 500 ton hasat bekleniyor

Bilecik'te 3 bin 700 dekar alanda üretilen barbunyanın hasadı başladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Oğulpaşa Köyü'nde barbunyanın hasadı başlarken, 3 bin 700 dekar alanda dikilen barbunyada bu yıl ortalama 4 bin 500 ton hasat bekleniyor. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesi ile Oğulpaşa Köyü'nde barbunya hasadına katılarak üreticilerimizle bir araya geldi. Sözer, "İlimizde taze barbunya üretimi de önemli bir yer tutuyor. 3 bin 700 dekar alanda yıllık ortalama 4 bin 500 ton taze barbunya üretilirken, bunun yaklaşık 3 bin tonu 2 bin 850 dekar üretim alanıyla Osmaneli ilçemizden karşılanıyor. Özellikle Osmaneli ve Oğulpaşa Köyü, elverişli toprak yapısı ve iklim koşullarıyla kaliteli barbunya yetiştiriciliğinde öne çıkıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı