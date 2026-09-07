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Osmaneli'nde Uyum Programında Sıralarda Veliler Oturdu

Osmaneli'nde Uyum Programında Sıralarda Veliler Oturdu
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Osmaneli ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi başlayan uyum programının ilk gününde öğrenciler yerine veliler sıralara oturdu. Velilere çocukların okula alışma süreci, okul-aile iş birliği ve uyumun kolaylaştırılması konularında bilgilendirme yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan da programa katılarak velilere seslendi. Velilerin sıralarda yer alması renkli görüntüler oluşturdu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Osmaneli ilçesinde de yeni eğitim öğretim yılı öncesinde başlayan uyum sürecinde bu yıl farklı bir uygulamaya imza atıldı. Öğrencilerin okula ve eğitim ortamına alışmalarını amaçlayan programın ilk gününde sıralara bu kez öğrenciler yerine veliler oturdu.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve diğer kademelerdeki öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırmak amacıyla başlatılan uyum süreci devam ediyor. Bu yıl gerçekleştirilen uyum programının ilk gününde öğrencilerin yanı sıra velilere yönelik de bilgilendirme yapıldı. Program kapsamında veliler, çocuklarının eğitim hayatına başlayacağı sınıflarda sıralara oturarak uyum sürecinin bir parçası oldu. Okullarda düzenlenen programlarda velilere, çocukların yeni bir eğitim ortamına alışma sürecinde karşılaşabilecekleri durumlar, okul-aile iş birliğinin önemi ve öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırmak için ailelerin yapabilecekleri konusunda bilgiler verildi.

Uyum süreci kapsamında gerçekleştirilen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan da velilerle bir araya geldi. Yasin Arslan, yaptığı konuşmada uyum sürecinin öğrencilerin okula, öğretmenlerine ve arkadaşlarına alışmaları açısından önemli olduğunu belirterek, velilerin bu süreçte çocuklarına destek olmalarının önemine dikkati çekti.

Velilere yönelik bilgilendirme konuşmasının ardından program, okul yöneticileri ve öğretmenlerin öğrencilerin eğitim hayatına sağlıklı bir başlangıç yapabilmeleri amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarla devam etti.

Bu yılki uyum programında sıralarda öğrenciler yerine velilerin yer alması ise renkli görüntülere sahne oldu. Veliler, çocuklarının eğitim hayatına başlayacağı sınıflarda oturarak okul ortamını yakından tanıma fırsatı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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