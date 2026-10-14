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Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Osmaneli'deki öğrencilere sağlık eğitimi düzenledi

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Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Osmaneli'deki öğrencilere sağlık eğitimi düzenledi
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Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” kapsamında Osmaneli’deki ilkokul ve anaokulu öğrencilerine eğitim verdi. Öğrencilere el hijyeni, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi ve koruyucu sağlık hizmetleri anlatıldı.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinlikleri kapsamında, Osmaneli ilçesindeki ilkokul ve anaokulu öğrencilerine sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasına yönelik eğitimler verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çocuklarda erken yaşta sağlık bilincinin oluşturulması ve sağlık okuryazarlığının artırılması amacıyla Osmaneli İlkokulunda ve Osmaneli Anaokulunda etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerde öğrencilere el hijyeni, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi ve koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA
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