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Bilecik Osmaneli'de 9 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

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Bilecik Osmaneli'de 9 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, hakkında 9 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, hakkında 9 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Osmaneli ilçesinde, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, silahla tehdit ve hakaret suçlarından hakkında 9 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan Mustafa M. S. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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