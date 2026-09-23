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Bilecik Osmaneli'de dün gece motosiklet otomobile arkadan çarptı, 1 kişi yaralandı

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Bilecik Osmaneli'de dün gece motosiklet otomobile arkadan çarptı, 1 kişi yaralandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyü mevki yol ayrımında dün gece motosikletle otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza dün gece, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyü mevki yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. idaresindeki motosiklet, A.E. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İ.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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