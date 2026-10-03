Bilecik'te minibüs ücretlerine zam geldi, Bozüyük hattı 160 TL'den 190 TL'ye çıktı

Bilecik'te minibüs ücretlerine zam geldi, Bozüyük hattı 160 TL'den 190 TL'ye çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te şehir içi ve şehirlerarası minibüs ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeyle Bilecik-Bozüyük 190 TL'ye, Bilecik-Osmaneli tam 180 TL ve öğrenci 170 TL'ye çıkarken Bilecik-Bayırköy 120 TL, Bilecik-Vezirhan 80 TL oldu.
Bilecik'te şehirlerarası ulaşıma zam geldi.
Bilecik'te şehir içi ve şehirlerarası minibüs ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeyle birlikte Bilecik- Osmaneli, Bilecik- Bozüyük, Bilecik- Vezirhan ve Bilecik- Bayırköy güzergahlarında ücretler arttı.
Bilecik- Osmaneli güzergahında daha önce 160 TL olan tam yolcu ücreti 180 TL'ye, 150 TL olan öğrenci ücreti ise 170 TL'ye yükseldi. Bilecik- Bozüyük arasında ise yolcu ücreti 160 TL'den 190 TL'ye çıkarıldı. Güzergah üzerindeki indi-bindi ücreti ise 80 TL olarak belirlendi.
Yeni tarifeyle Bilecik-Vezirhan arası ulaşım ücreti 80 TL olurken, Bilecik-Bayırköy minibüs ücreti ise 100 TL'den 120 TL'ye yükseldi.