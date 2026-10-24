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Bilecik Osmaneli'de kontrolden çıkan tır kum yığınına çarptı, 1 kişi yaralandı

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Bilecik Osmaneli'de kontrolden çıkan tır kum yığınına çarptı, 1 kişi yaralandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde D-650-03 kara yolunda kontrolden çıkan tırın kum yığınına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Bilecik'te kontrolden çıkan tırın yol kenarındaki kum yığınına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyü mevkiinde, D-650-03 kara yolunun Bilecik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep Tayyip Y. (32) idaresindeki 11 KD 141 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan kum yığınına çarptı. Kazada yaralanan sürücü,olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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