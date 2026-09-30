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Bilecik Osmaneli'de otomobil tıra çarptı, kazada 5 kişi yaralandı

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Bilecik Osmaneli'de otomobil tıra çarptı, kazada 5 kişi yaralandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir otomobil tıra çarptı; kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Osmaneli ve İznik devlet hastanelerine kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ali E.C. (53) yönetimindeki 35 AFA 864 plakalı otomobil, Osmaneli- İznik kara yolunun Beşevler köyü mevkisinde Erkan T'nin (44) kullandığı 81 DN 782 plakalı tıra çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsüyle otomobilde bulunan C.C, D.C, B.C. ve Y.D. yaralandı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Osmaneli ve İznik devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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