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Bilecik Osmaneli'nde 3 uyuşturucu satıcısı 10 gram metamfetaminle yakalandı

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Bilecik Osmaneli'nde 3 uyuşturucu satıcısı 10 gram metamfetaminle yakalandı
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Bilecik'te uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen 3 kişi, Osmaneli'nde jandarma operasyonuyla yakalandı. Aramada 10 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, payp ve 2 cep telefonu ele geçirildi; şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bilecik'te uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 3 şahsın Bilecik'ten temin ettiği uyuşturucu maddeyi Osmaneli ilçesinde uyuşturucu kullanan şahıslara satacağı yönünde bilgiler elde edildi. Yapılan titiz çalışmalar, takip ve operasyon neticesinde R.B., E.A. ve S.K. isimli şahıslar Osmaneli'nde yakalandı. Yapılan aramada; 10 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, payp, 2 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında 'uyuşturucu madde imal' ve 'ticareti kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' suçlarından adli tahkikata başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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