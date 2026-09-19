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Bilecik'te midibüs sürücüsü yolcuları balık istifi taşıdı, tepki çekti

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Bilecik'te midibüs sürücüsü yolcuları balık istifi taşıdı, tepki çekti
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Bilecik-Osmaneli seferini yapan 11 AAK 914 plakalı midibüsün sürücüsü, dün aracı tıka basa doldurdu. Seyir halindeyken ayakta yolcuların da bulunduğu midibüste nefes alacak yer kalmadığını söyleyen yolcular, sürücüye tepki gösterdi.

Bilecik'te dün balık istifi yolculuk yapan midibüs sürücüsü tepkilere neden olurken, arabada yolculara adeta nefes alacak yer kalmadı.

Olay; dün Bilecik- Osmaneli seferini yapan 11 AAK 914 plakalı midibüste meydana geldi. Bilecik'ten saat 18: 00'da kalkarak Osmaneli'ne hareket eden 11AAK 914 plakalı midibüs sürücü aracını tıka basa doldurdu. Seyir halinde iken ayakta da yolcu olan sürücü tepkilere neden oldu. Yolcular, araçta nefes alacak yer bile kalmadığı söyleyerek, umursamaz sürücüye tepki gösterdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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