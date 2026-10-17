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Bilecik'te jandarma ekipleri 14 okul ve çevresine güvenlik denetimi yaptı.

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Bilecik'te jandarma ekipleri 14 okul ve çevresine güvenlik denetimi yaptı.
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez, Bozüyük, Söğüt ve Osmaneli ilçelerinde 14 okul ve çevresinde denetim yaptı. Okul çevreleri, öğrenci giriş çıkışları, trafik güvenliği ve servis araçları incelendi; emniyet ve asayiş tedbirleri alındı.

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından 14 okul ve çevresi kontrol edildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve okul çevrelerinde kamu düzenini korumak amacıyla denetim gerçekleştirdi. Merkez, Bozüyük, Söğüt ve Osmaneli ilçelerinde yapılan uygulamalarda 14 okul ve çevresi kontrol edildi. Denetimlerde okul çevrelerinin güvenliği, öğrencilerin giriş ve çıkışları, trafik güvenliği ve okul servis araçlarının genel durumu incelendi.

Öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde emniyet ve asayiş tedbirleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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