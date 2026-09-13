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Fabrikada elektrik faciası! Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi

Fabrikada elektrik faciası! Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde elektrik akımına kapılan 24 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde elektrik akımına kapılan 24 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Selimiye köyü mevkiinde bulunan Vatan Plastik adlı fabrikada meydana geldi. Plastik üretim bölümünde işçi olarak çalışan Bedirhan Akcura (24), çalışma sırasında elektrik akımına kapılarak bilincini kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdehalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bedirhan Akcura hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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