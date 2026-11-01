Osmaneli'de deprem tatbikatı öncesi Kaymakam başkanlığında toplantı yapıldı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gerçekleştirilecek deprem tatbikatı öncesinde hazırlık toplantısı düzenlendi.

Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, tatbikat kapsamında alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Bilecik Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Müdürü Ercüment Diyar ve AFAD personeli tarafından kurum müdürlerine tatbikat süreci, alınması gereken tedbirler ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve tatbikatın etkin şekilde gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıklar ele alındı.

Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, "Deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Gerçekleştireceğimiz tatbikatla kurumlarımızın koordinasyonunu güçlendirmeyi ve muhtemel bir afette müdahale kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı