Bilecik Osmaneli'deki süt şirketine bağlı 2 firma ifşa listesinde yer aldı

Tarım Orman Bakanlığı halk sağlığını hiçe sayan gıda ürünlerinde hileli yollara başvuran firmaları ifşa etmeye devam ederken, son listede Bilecik'te bir şirketin adı altında 2 firma yer aldı.

Özellikle halkın temel besin kaynaklarından olan et ürünlerinde yapılan hileler pes dedirtti. Tarım Orman Bakanlığı halk sağlığını hiçe sayan gıda ürünlerinde hileli yollara başvuran firmaları ifşa etmeye devam ederken, güncellenen listede, 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Bu listede Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Zeni Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bağlı 2 firma yer aldı. Şirketin Aydıl Gazioğlu adına üretimi yapılan tam yağlı taze tost peynirinde bitkisel yağ tespit edilirken, Tatsan adı altındaki tam yağlı kaşar peynirinde bitkisel yağ, eritme tuzu ve nişasta tespit edildi. Şirketin ayrıca tam yağlı kaşar peynirinde de nişasta tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı