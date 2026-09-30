Bilecik'te jandarma, okullarda öğrencilere güvenlik ve siber güvenlik eğitimi verdi

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Bilecik'te öğrencilere güvenlik ve siber güvenlik eğitimi verildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personellerince, Merkez ve Osmaneli ilçelerinde sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda eğitim faaliyetleri düzenlendi. Gerçekleştirilen faaliyetlerde öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma, güvenli internet kullanımı ve siber güvenlik konularında bilgiler verildi. Ayrıca öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı.

Faaliyetlerle öğrencilerin güvenlik tedbirleri konusunda bilinçlendirilmesi ve karşılaşabilecekleri risklere yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı