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1299 Bilecik Spor 14U Futbol Takımı yeni sezon öncesi hazırlık maçını 3-2 kazandı

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1299 Bilecik Spor 14U Futbol Takımı yeni sezon öncesi hazırlık maçını 3-2 kazandı
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1299 Bilecik Spor Kulübü 14U Futbol Takımı, Bilecik U14 Gençler Ligi öncesi Osmaneli İlçe Stadı'nda Lefke Birlikspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. Maç sonunda futbolcular birbirini tebrik etti ve gençler Musa Babayiğit'in verdiği yemekte bir araya geldi.

1299 Bilecik Spor Kulübü 14U Futbol Takımı yeni sezon öncesi yaptığı hazırlık maçını zorda olsa kazanması bildi.

14-15 Kasım günlerinde başlayacak olan Bilecik U14 Gençler Ligi öncesi 1299 Bilecik Spor Kulübü, Osmanelispor temsilcisi Lefke Birlikspor ile bir hazırlık maçı oynadı. Osmaneli İlçe Stadı'ndan oynana maçı 1299 Bilecik Spor Kulübü 3-2'lik skorla kazandı. Maç sonu iki takım futbolcuları birbirlerini tebrik ederken, ortaya güzel görüntüler çıktı.

Öte yandan gençler maç sonunda takımda oğlu oynayan Musa Babayiğit tarafından verilen yemekte bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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