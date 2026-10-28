Bilecik Osmaneli'de okul servis araçları ve şoförlerine denetim yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, okul servis araçları ve şoförleri kontrol edildi. Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz'ın da takip ettiği denetimlerle, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarının sağlanması amaçlandı. Kaymakam Tahir Yılmaz, öğrencilerin güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Çocuklarımızın okullarına güvenli bir şekilde ulaşmaları için okul servis araçlarına ve şoförlerine yönelik denetimlerimiz devam edecek. Öğrencilerimizin güvenliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı