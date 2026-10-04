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Bilecik Valisi Sözer, Osmaneli Oğulpaşa'da salçalık domates hasadına katıldı

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Bilecik Valisi Sözer, Osmaneli Oğulpaşa'da salçalık domates hasadına katıldı
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Bilecik Valisi Sözer, Osmaneli'deki Oğulpaşa Köyü'nde salçalık domates hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Sözer, Bilecik genelinde 13 bin 48 dekar alanda yıllık ortalama 86 bin ton sofralık, 2 bin 200 dekar alanda 13 bin ton salçalık domates üretildiğini belirtti.

Bilecik'te açık ve kapalı alan olmak üzere 13 bin 48 dekar alanda yıllık ortalama 86 bin ton sofralık domates, 2 bin 200 dekar alanda ise 13 bin ton salçalık domates hasadı yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı 850 rakımlı Oğulpaşa Köyü'nde 8 bin dekar alanda yıllık 58 bin ton domates elde ediliyor. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçene bağlı Oğulpaşa Köyü'nde salçalık domates hasadına katılarak üreticilerimizle bir araya geldi. Üreticilerle birlikte hasat gerçekleştiren Vali Sözer, bereketli toprakları ve elverişli iklimiyle tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olan Osmaneli ilçemizde yürütülen üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Sözer, "Bilecik genelinde 13 bin 48 dekar alanda yıllık ortalama 86 bin ton sofralık domates, 2 bin 200 dekar alanda ise 13 bin ton salçalık domates üretimi gerçekleştiriliyor. Osmaneli ilçemizde ise yaklaşık 8 bin dekar alanda yıllık 58 bin ton domates elde ediliyor" dedi.

Vali Sözer, tarımsal üretimin Bilecik için taşıdığı öneme dikkat çekerek emekleriyle toprağa değer katan üreticilerimize teşekkür etti, hasadın hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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