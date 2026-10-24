Osmaneli'de kamyonla çarpışan otomobil kıraathaneye dalınca yaralanan olmadı

Osmaneli'de kamyonla çarpışan otomobil kıraathaneye dalınca yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Osmaneli ilçesi Beşevler mevkiinde kamyonla çarpışan otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki kıraathaneye girdi. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil, yol kenarındaki kıraathaneye girdi.
Kaza, Osmaneli ilçesi Beşevler mevkiinde, Pamukova-İznik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Ç. idaresindeki 42 D 4231 plakalı kamyon ile İbrahim Ş. yönetimindeki 16 UE 947 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan otomobil, yolun sol tarafında bulunan kıraathaneye girdi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı