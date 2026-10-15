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Bilecikli karateci Tuğba Çürük, Polonya'da Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

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Bilecikli karateci Tuğba Çürük, Polonya'da Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak
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Bilecikli milli karateci Tuğba Çürük, Polonya'daki Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Osmanelispor sporcusu Çürük, 114 ülkeden 2 bin 22 sporcunun katılacağı organizasyonda +66 kilogram kategorisinde tatamiye çıkacak; mücadelesi Osmaneli spor camiasınca takip edilecek.

Bilecikli milli karateci Tuğba Çürük, Polonya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Osmaneli spor Karate Takımı'nın başarılı sporcusu Tuğba Çürük, 114 ülkeden 2 bin 22 sporcunun katılacağı Dünya Şampiyonası için Polonya'ya gitti. Üç aylık Milli Takım kampı sürecini tamamlayan Çürük'ün, müsabakalarda mücadele etmesi bekleniyor. Antrenörleri Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz eşliğinde hazırlıklarını tamamlayan milli sporcu, uluslararası organizasyonda +66 kilogram kategorisinde tatamiye çıkacak.

Bilecik'i ve Türkiye'yi dünya sahnesinde temsil edecek olan Tuğba Çürük'ün şampiyonadaki mücadelesi, Osmaneli spor camiası tarafından da yakından takip edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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