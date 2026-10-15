Bilecikli karateci Tuğba Çürük, Polonya'da Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bilecikli milli karateci Tuğba Çürük, Polonya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Osmaneli spor Karate Takımı'nın başarılı sporcusu Tuğba Çürük, 114 ülkeden 2 bin 22 sporcunun katılacağı Dünya Şampiyonası için Polonya'ya gitti. Üç aylık Milli Takım kampı sürecini tamamlayan Çürük'ün, müsabakalarda mücadele etmesi bekleniyor. Antrenörleri Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz eşliğinde hazırlıklarını tamamlayan milli sporcu, uluslararası organizasyonda +66 kilogram kategorisinde tatamiye çıkacak.

Bilecik'i ve Türkiye'yi dünya sahnesinde temsil edecek olan Tuğba Çürük'ün şampiyonadaki mücadelesi, Osmaneli spor camiası tarafından da yakından takip edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı