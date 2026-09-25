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Bilecik Osmaneli'de Sakarya Nehri'ne düşen kişi, devrilen ağaca rağmen kurtarıldı

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Bilecik Osmaneli'de Sakarya Nehri'ne düşen kişi, devrilen ağaca rağmen kurtarıldı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen kişi, olay sırasında üzerine devrilen ağaca rağmen ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen kişi, ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmail Tayfur, henüz bilinmeyen bir nedenle Sakarya Nehri'ne düştü. Olay sırasında nehir kenarında bulunan bir ağacın da Tayfur'un üzerine devrildiği öğrenildi. Ardından, Tayfur'un bağırarak yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Tayfur, sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi kaldırıldı. Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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