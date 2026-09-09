Bilecik'te minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Gülay S. (52) idaresindeki 64 BL 827 plakalı minibüs, Bilecik-Sakarya kara yolunun Selimiye köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, D. Y. (67), A.Y. (67) ve F.S. (25) yaralandı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA