Bilecik Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, eğitim camiasına başarı dileğinde bulundu

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Tahir Yılmaz, eğitim camiasıyla bir araya geldi.

2026-2027 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla Kaymakam Tahir Yılmaz, eğitim camiasıyla bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan, okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan heyetle bir araya gelen Kaymakam Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yeni dönemin değerlendirilmesinin ardından Kaymakam Yılmaz, öğretmen ve okul yöneticilerine çalışmalarında başarılar dileyerek 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler ve eğitim camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı