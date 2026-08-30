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Osmaneli'de YHT Hattında Güvenlik Kontrolü

Osmaneli'de YHT Hattında Güvenlik Kontrolü
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri, Düzmeşe, Dereyörük ve Orhaniye köylerinden geçen Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Ekipler, demir yolu hattı ve çevresinde olumsuz bir durum yaşanmaması için kontrollerini tamamladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında güvenlik kontrolü gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Düzmeşe, Dereyörük ve Orhaniye köylerinden geçen YHT hatlarında önleyici kolluk devriyesi yapıldı.

Ekipler, demir yolu hattı ve çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla kontrollerini gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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