Osmaneli'de YHT Hattında Güvenlik Kontrolü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında güvenlik kontrolü gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Düzmeşe, Dereyörük ve Orhaniye köylerinden geçen YHT hatlarında önleyici kolluk devriyesi yapıldı.

Ekipler, demir yolu hattı ve çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla kontrollerini gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı