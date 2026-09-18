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Bilecik’te 3 yıl 15 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Bilecik’te 3 yıl 15 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 3 yıl 15 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 yıl 15 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında Osmaneli ilçesi İnönü Mahallesi'nde nitelikli yağma suçundan hakkında 3 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. yakalandı.

Yakalanan şahıs, hakkında sürdürülen adli işlemlerinin ardından jandarma tarafından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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