Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik Osmaneli'de otomobil otluk alana girdi, kazada 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Osmaneli'de otomobil otluk alana girdi, kazada 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde eski İstanbul yolu üzerinde otomobilin otluk alana girmesiyle 2 kişi yaralandı. Yaralılar, acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bilecik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin otluk alana girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyü mevkiinde, eski İstanbul yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gümüş D. idaresindeki 16 AAU 732 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki otluk alana girdi.

Kazada otomobil sürücüsü Gümüş D. ile araçta yolcu olarak bulunan Zehra Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri infilak etti! İran ABD'yi suçladı

Hürmüz Boğazı'nda peş peşe patlamalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depremde ikiye bölünen zeytin bahçesinde tedirgin hasat! 300 metrelik yarığın kenarında çalışıyorlar

Önce masmavi duman yükseldi, sonra bahçe ikiye bölündü
İsrail'de seçim bitti, kavga başladı! Eisenkot'tan Netanyahu'ya sert suçlama

İsrail'de seçim bitti, kavga başladı
Fon soruşturmasında ifadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü hakkında karar verildi

Fon soruşturmasında Takasbank Genel Müdürü hakkında karar verildi

Vincenzo Italiano'dan flaş itiraf: Bunu derhal düzeltmemiz lazım

Oyuncularına açık açık seslendi: Bunu derhal düzeltmemiz lazım
2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar

Yeni yıl tarifesi ortaya çıktı! Zamlar cep yakacak: Tam 255 bin lira
Şehidimize ettiği hakaretler infial yaratan şüpheli tutuklandı

Suçu çok ağırdı, gereği yapıldı: Hak ettiği yere gönderildi

Netanyahu'dan ABD'deki ara seçimlerin ardından İran'a saldırı düzenlemesi için Trump'a baskı

Netanyahu'nun etekleri tutuştu! Telefonda Trump'a yalvardı