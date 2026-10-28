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Osmaneli'de Kaymakam Tahir Yılmaz, hafızlık öğrencileriyle akşam yemeğinde buluştu

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Osmaneli'de Kaymakam Tahir Yılmaz, hafızlık öğrencileriyle akşam yemeğinde buluştu
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Tahir Yılmaz ve Cumhuriyet Savcısı Arif Uluğ, İlçe Müftülüğüne bağlı hafızlık Kur'an kursu öğrencileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Yılmaz, öğrencilere başarılar dileyip eğitim hayatları hakkında sohbet etti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Tahir Yılmaz hafızlık eğitimi alan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz ve Cumhuriyet Savcısı Arif Uluğ, İlçe Müftülüğüne bağlı hafızlık Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilerle buluştu. Akşam yemeğinde öğrencilerle bir araya gelen Yılmaz, hafızlık eğitimi alan öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Yılmaz, eğitim hayatları hakkında sohbet etti.

Kaymakam Tahir Yılmaz, "Hafızlık eğitimi alan öğrencilerimizin azim ve gayretleri bizleri mutlu ediyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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