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Bilecik Osmaneli’de 75. Yıl Anadolu Lisesi 9/B öğrencileri sınıflarını boyadı

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Bilecik Osmaneli’de 75. Yıl Anadolu Lisesi 9/B öğrencileri sınıflarını boyadı
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Bilecik Osmaneli'deki 75. Yıl Anadolu Lisesi'nde 9/B öğrencileri, öğretmenleri Melih Kaya'nın öncülüğünde sınıflarını boyadı. Okul Müdürü Faruk Özmen, öğrencilerin duyarlılığından gurur duyduklarını belirterek öğrencilere ve öğretmen Kaya'ya teşekkür etti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrenciler, sınıflarını kendi elleriyle boyadılar.

Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi 9/B sınıfı öğrencileri, sınıflarına sahip çıkarak boya çalışmalarına katıldı. Sınıf öğretmenleri Melih Kaya'nın öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, sınıflarını kendi emekleriyle boyayarak yeniledi.

Okul Müdürü Faruk Özmen, öğrencilerin sergilediği duyarlı davranıştan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Kendi sınıflarına sahip çıkarak büyük bir duyarlılık gösteren, emekleriyle sınıflarını güzelleştiren 9/B sınıfı öğrencilerimize ve onlara öncülük eden öğretmenimiz Melih Kaya'ya teşekkür ediyorum. Bu örnek davranışlarıyla bizleri çok mutlu ettiler. İyi ki varsınız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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