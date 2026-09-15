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Yüzbaşı rütbesine yükselen Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Soy’a başarı dileği

Yüzbaşı rütbesine yükselen Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Soy’a başarı dileği
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Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Tahir Yılmaz, yüzbaşı rütbesine yükselen İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy’a yeni rütbesinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Tahir Yılmaz, yüzbaşı rütbesine yükselen İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy'a yeni rütbesinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanlığında yürütülen çalışmalar hakkında İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Soy'dan bilgi aldı. İlçenin asayiş ve güvenliğine yönelik çalışmaların değerlendirildiği buluşmada Kaymakam Yılmaz, yüzbaşı rütbesine yükselen Soy'u tebrik etti. Kaymakam Tahir Yılmaz, "İlçemizin huzur ve güvenliği için görev yapan jandarma teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Yüzbaşı rütbesine yükselen İlçe Jandarma Komutanımız Yusuf Soy'a yeni rütbesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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