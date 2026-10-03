Bilecik Osmaneli'de sonbaharda açan çiğdemler sarı ve mor renkleriyle dikkat çekti

Bilecik Osmaneli'de sonbaharda açan çiğdemler sarı ve mor renkleriyle dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sonbaharın gelmesiyle açan çiğdem çiçekleri doğaya renk kattı. Doğada kendiliğinden yetişen, sarı ve mor renkleriyle dikkat çeken çiğdemleri gören vatandaşlar bu görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti.
Bilecik'te sonbaharda açan çiğdem çiçekleri görenleri şaşırttı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte açan çiğdem çiçekleri, doğaya renk kattı. Havaların serinlemeye başladığı sonbahar aylarında ilçenin farklı noktalarında açan çiğdemler, sarı ve mor renkleriyle dikkat çekti. Doğada kendiliğinden yetişen çiçekleri gören vatandaşlar, sonbahar mevsiminde ortaya çıkan bu görüntüyü cep telefonlarıyla görüntüledi.
Çevreye renk katan çiğdem çiçekleri, ilçede sonbaharın doğal güzelliklerinden biri olarak görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı