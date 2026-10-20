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Bilecik'te jandarma öğrencilere güvenli internet ve suçtan korunmayı anlattı

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Bilecik'te jandarma öğrencilere güvenli internet ve suçtan korunmayı anlattı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ve Osmaneli ilçelerindeki okullarda öğrencilere kişisel güvenlik, suçtan korunma, güvenli internet ve siber güvenlik konularında bilgi verdi. Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Soy da jandarma mesleğini tanıttı.

Bilecik'te öğrencilere güvenli internet ve suçtan korunma eğitimi verildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Merkez ve Osmaneli ilçelerindeki okullarda güvenli eğitim ve öğretim ortamının sağlanması ve çocukların karşılaşabileceği risklere karşı farkındalıklarının artırılması amacıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma, güvenli internet kullanımı ile siber güvenlik konularında bilgiler aktarılırken, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Soy tarafından da jandarma mesleği tanıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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