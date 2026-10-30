1299 Bilecik Spor Kulübü 14U Futbol Takımı, Osmanelispor'u hazırlık maçında 7-0 yendi

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1299 Bilecik Spor Kulübü 14U Futbol Takımı yeni sezon öncesi yaptığı hazırlık maçında rakibini rahat yendi.

14-15 Kasım günlerinde başlayacak olan Bilecik U14 Gençler Ligi öncesi 1299 Bilecik Spor Kulübü, Osmanelispor ile bir hazırlık maçı oynadı. Osmaneli İlçe Stadı'ndan oynana maçı iyi başlayan 1299 Bilecik Spor Kulübü art arda bulduğu gollerle açı 7-0 kazandı. Maç sonu iki takım futbolcuları birbirlerini tebrik ederken, ortaya güzel görüntüler çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı