1299 Bilecik Spor Kulübü 14U Futbol Takımı, Osmanelispor'u hazırlık maçında 7-0 yendi

1299 Bilecik Spor Kulübü 14U Futbol Takımı, Osmanelispor'u hazırlık maçında 7-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
1299 Bilecik Spor Kulübü 14U Futbol Takımı, 14-15 Kasım'da başlayacak Bilecik U14 Gençler Ligi öncesi Osmanelispor ile Osmaneli İlçe Stadı'nda hazırlık maçı yaptı ve rakibini 7-0 yendi. Maç sonunda iki takım futbolcuları birbirini tebrik ederken ortaya güzel görüntüler çıktı.
1299 Bilecik Spor Kulübü 14U Futbol Takımı yeni sezon öncesi yaptığı hazırlık maçında rakibini rahat yendi.
14-15 Kasım günlerinde başlayacak olan Bilecik U14 Gençler Ligi öncesi 1299 Bilecik Spor Kulübü, Osmanelispor ile bir hazırlık maçı oynadı. Osmaneli İlçe Stadı'ndan oynana maçı iyi başlayan 1299 Bilecik Spor Kulübü art arda bulduğu gollerle açı 7-0 kazandı. Maç sonu iki takım futbolcuları birbirlerini tebrik ederken, ortaya güzel görüntüler çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı