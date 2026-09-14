Osmaneli’nde 3 bin 385 öğrenci okula başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 bin 385 öğrenci ilk ders zili çalmasının ardından sınıflarına girerek derslerine başladı

Yaz tatilinin ardından ilçedeki okullar, yeni eğitim öğretim yılı için öğrencilerine kapılarını açtı. İlk ders zilinin çalmasıyla okullar öğrencilerle yeniden hareketlendi. Osmaneli ilçesinde yeni eğitim öğretim yılında 203 öğretmen ve 3 bin 385 öğrenci ders başı yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan, yeni eğitim öğretim yılının öğretmen ve öğrenciler için başarılı ve sorunsuz geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı