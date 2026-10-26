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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı; Ciciler köyündeki ikamette yapılan aramada uyuşturucu ve 7 aparat ele geçirildi. Şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem başlatıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Ciciler köyünde şüphelinin ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramada, muhtelif miktarda uyuşturucu ve 7 aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak?????" suçundan işlem başlatıldı.

İki firari hükümlü yakalandı

Bozüyük ve Osmaneli ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Osmaneli ilçesinde çeşitli suçlardan 9 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.S.Ç. ile Bozüyük'te "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü İ.Y. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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