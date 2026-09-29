Bilecik Osmaneli'de jandarma 202 sahte döviz ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Bilecik Osmaneli'de jandarma 202 sahte döviz ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu otomobilde 202 sahte döviz ele geçirildi. Şüpheli hareketler üzerine araçta arama yapıldı ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sahte döviz ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaneli ilçesinde yol kontrolünde durdurdukları otomobildeki kişilerin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine arama yaptı.
Otomobildeki aramada, sahte olduğu tespit edilen 202 adet döviz ele geçirildi.
Şüpheli M.G.E. ve E.Ş. gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA